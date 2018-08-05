Köpek balıklarını korkusuz dalgıçlar besliyor

İstanbul'un en uzun akvaryum tünelinde bulunan köpek balıklarını dalgıçlar besliyor. 48 saatte bir köpek balıklarıyla dolu akvaryuma giren dalgıçlar, içeride yaklaşık 45 dakika kalıyor.

Köpek balıklarının saldırısına uğrama riskini göze alan dalgıçlar, akvaryumda asla tek başına kalmadıklarını ve köpek balıklarını beslerken kesinlikle onlara temas etmediklerini anlattı.

5 yıldır besleme dalgıcı olarak görev yaptığını söyleyen Oğuzhan Çavdır, suya 3 kişi girdiklerinden bahsetti ve şöyle konuştu:

"Birimiz beslenme diğerleri koruma dalgıcı olarak görev yapıyor. Elimizdeki yeşil plastik sopaları köpek balıklarına zarar vermeden sadece yönlendirmek için kullanıyoruz. Köpek balıkları sırayla yanımıza gelip yemini alıp tur atıyor. Bu akvaryumda üç köpek balığı var. Suya girince besleme dalgıcı diz çöküp köpek balığının gelmesini bekliyor. Ses çıkartarak veya yemin kanını sıkarak köpek balıklarını uyarıyoruz. Köpek balıkları yanımıza gelince de elimizdeki çubuğun ucuna yemi takıp ağzına doğru yaklaştırıyor ve yemi almasını bekliyoruz."

İşini keyif alarak yaptığını ve köpek balıklarını beslerken korkmadığını anlatan Çavdır, "Akvaryumdayken üçümüzün iletişimi çok önemli. Aynı zamanda dışarıda da bir korumamız var. Elindeki lazerle köpek balığının geldiği yönü bize söylüyor. Köpek balıklarına bazen kalamar ve ahtapot veriyoruz. Beslememiz 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor. Yemi alıp almasına bağlı bu süre değişiyor. Haftada 3 kez besliyoruz, toplamda 6 kilo et yiyorlar ama bu oran değişebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA