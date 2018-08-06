Geçen yıl tanıştığı kanoda önemli dereceler elde etti

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Ocak 2017'de başkanlığa vekaleten görevlendirdiği Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker ve ekibinin, yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor.

Kano eğitimi verilen gençler, ulusal şampiyonalarda dereceler elde ediyor

Çocukların ve gençlerin spora yönelmesini sağlayan Zekeriya Göker'in girişimleriyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Atatürk Barajı'nda bir yıl kano eğitimi verilen gençler, ulusal şampiyonalarda dereceler elde ediyor.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından 4-5 Ağustos'ta Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışlarına katılan Bozova Kano Takımı sporcularından Ali Kemal Sarar minikler 200 metre kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Ali Kemal'in, daha önce de üç birinciliği ve bir de üçüncülüğü bulunuyordu.

"Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum"

Ali Kemal Sarar, geçen ay düzenlenen yarışmadaki benzer performansı bu ay da gösterdiği için mutlu olduğunu, Türkiye'deki derecelerini artık yurt dışına taşımayı hedeflediğini söyledi.

"İki yıldır kano ile uğraşıyorum, ardı ardına önemli dereceler kazandım. Bize bu imkanı sunan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bozova'yı yurt dışında temsil etmek için daha çok çalışacağım. Hocalarımın da desteğiyle kanodaki başarımızı sürdürüp olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

"Emek ve özveri meyvesini veriyor"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nesih Çiftçi ise sporcularının başarılı sonuçlarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Bozovalı sporcuların her geçen yıl kanodaki performansını artırdığına dikkat çeken Çiftçi, çocuklara daha başarılı bir gelecek sunmak için gayret ettiklerini söyledi.

"Su sporlarında kısa sürede kaymakamız ve belediye başkan vekilimiz Zekeriya Göker'in ciddi katkısıyla önemli başarılar elde ettik. İlçemizdeki yetenekli çocuklarımız kendini yarışmalarda kanıtlıyor. Emek ve özverili çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Zamanla çocuklarımızın çok daha iyi başarılara imza atacağına inancım tamdır."

Kaynak: AA