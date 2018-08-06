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Beton borunun içerisine sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Bağcılar'da arkadaşlarıyla oyun oynarken beton borunun içine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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İstanbul Bağcılar’da dün akşam saat 17.00 sıralarında arkadaşları ile oyun oynayan İslam Subaşı isimli çocuğun boynunda bulunan kolye oyun oynadıkları yerdeki beton borunun (künk) içine düştü.

Çocuk beton borunun içinde sıkışıp kaldı

Kolyeyi almak için beton borunun içerisine giren çocuk sıkışıp kaldı. 

Bir süre bulunduğu yerden çıkmaya çalışan çocuk başarılı olamayınca, arkadaşları yardım etmek istedi ancak onlar da çocuğu bulunduğu yerden çıkaramadı.

Bunun üzerine çocuklar çevrede bulunanlardan yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinden yardım istediler

Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun kafasına baret ve vücuduna da battaniye sardıktan sonra beton boruyu titizlikle kırarak talihsiz çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Olay nedeniyle yaşadığı korkuyu bir türlü üzerinden atamadığı gözlenen çocuk, çok korktuğunu, kendisini itfaiye ekiplerinin kurtardığını, bir daha burada oyun oynamayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler: itfaiye, beton boruya sıkışan çocuk
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