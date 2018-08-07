Küçük ipek halılar kadınların elinde hayat buluyor

Konya Tuzlukçu'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda kadınlar tarafından dokunan ve santimetrekaresine bin 600 düğüm atılan ipek halılar, inceliği ve küçüklüğüyle görenleri şaşırtıyor.

Saç kılından ince ipek ipliğiyle dokunuyor

Saç kılından ince ipek ipliğiyle dokunan ve bu nedenle inceliği bakımından rakip tanımayan halılar, ilçede bu sanatı devam ettiren kadınların ekonomik gelirine de katkı sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda kadınlar tarafından dokunan ve santimetrekaresine bin 600 düğüm atılan ipek halılar, inceliği ve küçüklüğüyle görenleri şaşırtıyor.

Halılar yurt dışından da talep görüyor

Çocukluğunda evlerinde yaptıkları, zamanla ilginin azalması nedeniyle az bir kadın tarafından atölyede devam ettirilen halıcılık, inceliği, estetiği ve geleneksel halı dokumacılığının dışına çıkılmasıyla yurt dışından da talep görüyor.

İlçenin Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ipek halıcılık kursunun öğretmeni Yeter Şen, 14 yıldır açılan kurslarda ipek halı dokumacılığı eğitimi verilerek, bu mesleğin sürdürüldüğünü söyledi.

"İpek halı dokumacılığı asırlar önce bu yörede yaygınlaştı"

Yeter Şen, ipek halı dokumacılığının asırlar önce bu yörede yaygınlaşmış bir kültür olduğunu anlattı:

"Eskiden evlerde ipek halı dokumacılığı yapan kadınlarımız, burada zorlanmadan mesleklerine devam ediyor. İlçede çok az iş sahası olduğundan yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar erkekler bile evde halı dokumacılığı yapıyorlardı. Her evde çifter çifter tezgah bulunduğunu ve dokumacılığının ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz."

Yeter Şen, kendilerine verilen sipariş üzerine halılara, Atatürk, Nasreddin Hoca portreleri, Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi, Leonardo da Vinci'nin Son Yemek adlı çalışması ve çeşitli ayetler dokuduklarını anlattı.

"Gözlerimi bu meslekte bozdum"

Çocukluğundan beri ipek halı dokuyan kursiyerlerden Fatma Hopa ise ilerleyen yaşına ve gözlerinin sağlığının bozulmasına rağmen mesleğinden vazgeçemediğini söyledi:

"Çocukluğumdan beri yaptığım bu mesleğe, ev ekonomisine katkı sağlamak için devam ediyorum. Çocukken öğrendiğim bu işi yürütmeye çalışıyorum. Gözlerimi bu meslekte bozdum. İpek çok ince bir iplik türü olduğu için bir süre sonra gözlerde bozulmalar meydana gelebiliyor. Dokuduğumuz halılar çok ince ve küçük boyutlarda. Çok ince işçilik isteyen bir iş. Dokuduğumuz halıları görenler şaşkınlıklarını ve hayranlıklarını gizleyemiyor. 15 yıldır atölyede dokuyorum. Sağlığım elverdiği sürece dokumaya da devam edeceğim."

Kaynak: AA