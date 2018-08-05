Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu iyi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından iddia edilmişti.

Cüneyt Arkın'ın menajerlik şirketinden edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Söz konusu menajerlik şirketi, Cüneyt Arkın'ın yoğun bakıma alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak: AA