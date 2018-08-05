Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara yönüne giden Mehmet İ'nin kullandığı 63 YD 557 plakalı tır, Ergenekon kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı idaresindeki motosikletlere çarptı.
Tırın altında kalan motosiklet sürücüleri hayatlarını kaybetti. Paşalı'nın kullandığı motosikletteki Mehmet Arı yaralandı.
Kaza yerinden ayrılan tır şoförü M.İ, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Cenazeler toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Bingöl ve Paşalı'nın naaşları Pazar Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediye Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA