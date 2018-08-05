Sakarya Nehri'ni korumak için 160 milyon liralık yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 160 milyon liralık yatırımla Sakarya Nehri'ne atık su karışmasını engellediklerini, artık nehirde atık su kaynaklı kirlenmenin söz konusu olmadığını söyledi.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın yemyeşil coğrafyası ve bol su kaynaklarıyla herkesi büyüleyen bir doğaya sahip olduğunu belirtti.

"Ciddi yatırımları hayata geçirdik"

Doğayı korumak ve şehri yeşille iç içe, su kaynaklarına sahip çıkmış şekilde geliştirmek için planlar yaptıklarını, ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem tehlikesinin yanı sıra yatay mimaride ısrar etmemizin başta gelen nedenlerinden biri, doğayla bütünleşmiş bir şehir kurmaktır. Doğayla bütünleşmiş şehirden kastımız, yeşilin her tonunu içinde barındıran, su kaynaklarını korumuş ve onlara sahip çıkmış bir şehir olmak. Şu ana kadar bu doğrultuda çok başarılı adımlar attık."

160 milyon liralık yatırım yapıldı

Toçoğlu, şehre adını veren, ülkenin de en önemli akarsularından birisi olan Sakarya Nehri'ni atık sulardan korumak için büyük yatırımları hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki nehir çevresini yüzeysel olarak güzelleştirmek tek başına yeterli değil. Bu kapsamda Geyve'de 60 milyon liralık yatırımla 190 kilometre uzunluğunda, Pamukova'da 22 milyon liralık yatırımla 77 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa ettik. Bu bölgelerde topladığımız atık suları, dünya standartlarında arıtacağımız Geyve-Pamukova Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni 22 milyon liralık yatırımla ilçelerimizin hizmetine sunduk. Karasu'da da 16 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz atık su arıtma tesisini devreye aldık. Sakarya Nehri'nin temizliğini büyük ölçüde etkileyen Ferizli'nin altyapı çalışmaları tamamlanırken, Söğütlü'de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yatırımın bedeli ise yaklaşık 40 milyon lira. Toplam 160 milyon liralık yatırımla Sakarya Nehri'ne atık su karışmasını engelledik. Artık nehrimizde atık su kaynaklı bir kirlenme söz konusu değil."

"Su kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz"

Dev yatırımlarla Karadeniz sahillerinde önceki dönemlerde yaşanan kirlilik sorununun son bulduğunu aktaran Toçoğlu, artık tatil için kente gelenlerin huzur içerisinde yüzebildiğini, tertemiz plajlarda güneşin ve kumun keyfini çıkartabildiğini ifade etti.

Toçoğlu, şehirde mavi bayraklı plaj sayısının ikiye yükseldiğini, bu sayıyı daha da arttıracaklarını belirterek, "Şehir genelinde atık suya yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sakarya nehrini korumak demek, aslında insan sağlığını korumak demektir. Su kaynaklarımızı korumayı, şehrimizin doğasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA