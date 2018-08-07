73 yaşında okuma yazma öğrendi

Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan Bedriye Uluba, 7 çocuğunu büyütüp okuttu.

Çocukları evlenip iş sahibi olan Bedriye Uluba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma kampanyası ile Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursa gitti.

Sağlık sorunlarına rağmen kursunu aksatmadı

Uluba, nisan ayında başladığı okuma-yazma kursunu birçok sağlık sorununa rağmen bırakmadı. Kursa gittiği dönemde kalp ameliyatı olan Bedriye Uluba, başta hipertansiyon ve işitme bozukluğu olmak üzere birçok hastalıkla boğuşmasına rağmen kısa bir süre ara verse bile kursunu aksatmadı.

Kursta gösterdiği başarı sayesinde okuma ve yazma öğrenen Bedriye Uluba, eğitim alırken hastalıklarını unuttuğunu, sağlığı ve ömrü elverdiğince okumaya devam edeceğini belirtti.

Yaşlı kadına plaket verildi

Yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen kursu bitiren Bedriye Uluba, plaketle ödüllendirildi.

İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ile Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, azmi ve başarısından dolayı yaşlı kadına plaket verdi.

Kaymakam Çimşit yaşlı kadının azminin herkese örnek olması gerektiğini anlattı:

"73 yaşındaki annemizin azmi ve başarısının ilçede okuma ve yazma bilmeyen hemşehrilerimize örnek teşkil edeceği kanaatindeyim. Bedriye annemiz azmi ve başarısı ile okumanın, öğrenmenin yaşı ve zamanının olmadığını bizlere bir kere daha göstermiş oldu."

"Bu başarı diğer vatandaşlarımıza da örnek olacaktır"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma ve yazma kampanyası çerçevesinde Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde 196 adet kurs açtık. Açtığımız kurslara bin 877 kursiyerimiz kayıt yaptırdı.

Başta İlçe Kaymakamımız Ömer Çimşit olmak üzere, şahsım, şube müdürlerimiz, Halk Eğitim merkezi müdürlüğümüz ve kurs öğretmenleri bu kampanyanın amacına ulaşması adına büyük çaba sarf ettiler. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

73 yaşından sonra çabalayarak, büyük bir azimle okuma ve yazmayı öğrenen Bedriye annemizi tebrik ediyorum. Umuyorum Bedriye annemizin bu başarı diğer vatandaşlarımıza da örnek olacaktır."

Kaynak: İHA