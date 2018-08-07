Ayder Yaylası bayram öncesi yoğunluk yaşıyor

Ayder Yaylası, günübirlik gelip hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Ayder Yaylası, Kurban Bayramı öncesinde de turistlerin akınına uğruyor.

Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle ziyaretçi sayısında yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

"Doğanın güzelliklerini görmek için bölgeye geliyorlar"

Konaklama olanaklarının, oda sayısının geçen yıla oranla arttığını söyleyen Sarı, buna rağmen talebe cevap vermekte zorlandıklarını, özellikle rezervasyonsuz misafirleri ağırlamakta güçlük çektiklerini anlattı:

"Yağış eksik olmuyor. Deniz, kum, güneşten uzaklaşmak isteyenler yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek için bölgeye geliyor. Zaman zaman yoğun yağış nedeniyle bölgemizde aksaklıklar yaşanıyor ama bunlar misafirlerimizi etkileyen gelişmeler olmuyor. Bölgeye gelen insanlar yanında ilk önce yağmurluğunu, şemsiyesini getirsin. Diğer bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilir."

Daha çok Arap turistler geliyor

Erdal Sarı, yaz döneminde yaylaya gelen ziyaretçi sayısında yoğunluk yaşandığını, bayram tatilinin de bunu artıracağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle yüzde 90 doluluk oranı var. Bayramda yüzde 100'e ulaşacaktır. Gelecek olan misafirlerimizin mutlaka rezervasyonlarını yapmalarını belirteyim. Bir mağduriyet yaşanmasın. Bir çok ülkeden turist ağırlıyoruz ama Arap turistler daha çok tercih ediyor. Kuveyt, Güney Kore, İsrail ve diğer ülkelerden de gelen var. Güzel bir talep var. Eylül ayında teleferik projesinin ihalesi yapılacak. Bu proje yapılıp faaliyete geçtikten sonra hem yaz hem de kış bölgede çok daha farklı bir turizm olacaktır."

"Yaylalar bizim için vazgeçilmez bir mekan"

Umman'dan gelen Kasım Abdullah, Ayder Yaylası'na ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Burası çok güzel. Yeşili doğası herşeyi ile çok farklı bir yer. Yaylalar bizim için vazgeçilmez bir mekan" dedi.

"Ülkemde ki herkese anlatacağım"

Güney Kore'den gelen Hyoseon Kim ise Türkiye'ye üç defa, Rize'ye ise ilk kez geldiğini belirterek, "Etkileyici bir manzarası var. İsviçre'den daha farklı. Buranın coğrafyası çok güzel. Aileme ve ülkemde ki herkese anlatacağım" diye konuştu.

Kaynak: AA