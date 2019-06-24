Samsun' da 1453 Fatihspor tarafından organize edilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen turnuva, İlkadım Şehit Hüseyin Kaşka Parkı'ndaki Mehmet Soykan Halı Sahası'nda oynandı.

Turnuvada 64 takım arasından Havza'yı temsil eden Şehit Yahya Acar Takımı, birinci olmayı başardı. Havza temsilcisi, aynı zamanda "en iyi seyirci" madalyasını da kazandı.

"Şehitlerimiz adına ter dökmek bir gurur"

Takım oyuncuları ile takımın kurucusu ve sponsoru iş adamı Emer Aysan, adına mücadele ettikleri Şehit Uzman Çavuş Yahya Acar'ın babası Aslan Acar'ı ziyaret ederek, kendisine kupayı ve aldıkları madalya ile şehidin isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Aysan, turnuvada 64 şehit adına kurulan takımların mücadele ettiğini anlatarak, "Şehitlerimiz adına ter dökmek bir gurur. Havzalı şehidimizin adına kurduğumuz takımın şampiyon olması bizim için ayrı bir gurur. Amacımız şehitlerimizin adını yaşatmak ve onları onure etmekti. İnşallah amacımıza ulaşmıştık" dedi.

Kazandıkları kupayı anlamını ve değerini en iyi bilecek olan kişiye verdiklerini anlatan Aysan, "Şehidin ve hepimizin babası olan Aslan amcaya kupayı hediye ediyoruz. Bugün bizler bu topraklar üzerinde rahatsak, bunun bedelini ödeyen şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Baba Aslan Acar da Aysan ve futbolculara teşekkür ederek, "Allah böyle bir acı hiçbir ana babaya yaşatmasın. Acımız kadar gururumuz da çok büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Evladımın adı ile kazandığınız şampiyonluk benim için çok önemli. Sizin gibi gençlerimiz yetiştikçe şehitlerimizin gözü arkada kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

Aysan futbolcular, daha sonra babası ile Şehit Uzman Çavuş Yahya Acar'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA