Su altındaki güzel florası ve faunasıyla Gökpınar Gölü...

Sivas kent merkezine 147 kilometre mesafedeki göl, doğal akvaryumu andırıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

Çevre illerden günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.

450 dalgıca eğitim verildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökpınar Gölü'nün turizm odaklı bir yer olduğunu söyledi.

Gölün aynı zamanda dalış için eğitim amaçlı kullandığını belirten Ayhan, yüksek irtifa dalışı için de en uygun alan olduğunu anlattı.

Gölde 450 dalgıca eğitim verildiği vurgulayan Ayhan, "İlimizde buranın bir merkez olabileceği düşünülebilir ve değerlendirilebilir. Yükseklik farkıyla ve gölün pozisyonuyla, insanların buraya gelip bu güzel işten istifade edeceğini düşünüyorum" dedi.

AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci ise, su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri oluşturmaya başladıkları andan itibaren her yıl "balık adam" yetiştirme konusunda programlar yaptıklarını anlattı.

Dalgıç yetiştirme konusunda Gökpınar Gölü'nün son derece iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ekinci, "Biz de bu konumu değerlendirerek ilimize balık adamlar yetiştirdik. Şu anda balık adam yetiştiren 3 kulübümüz var. 2002 yılından 2011 yılı sonuna kadar sadece bir kulübümüz 450 balık adam yetiştirdi" dedi.

Yılın 12 ayı dalış yapılabiliyor

Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Dalış Eğitmeni Alparslan Güler de, Gökpınar'ın Türkiye'nin ender göllerinden birisi olduğunu belirtti.

Gölün bin 470 metre rakımda olduğunu ve irtifa dalışına uygun olduğuna dikkat çeken Güler, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz kış değişmeyen 10-11 derecelik bir su sıcaklığıyla her zaman dalgıçların ilgisini çekmekte. Son zamanlarda ülkemizden ve yabancı ülkelerden bu göle dalış yapmak için talepler gelmekte. Birçok dalgıç buraya gelerek irtifa ve soğuk su dalışı yaparak gölümüzü görmekte. Su altında güzel bir flora mevcut. Gölümüzde yılın 12 ayı dalış yapılabilir, yaz kış gölün sıcaklığı aynı. Dalgıçlar gölümüze geldikleri zaman hayran kalıyorlar. Özellikle turkuaz maviliği, tatlı su olması, doğal akvaryum olması dalgıçların çok ilgisini çekiyor."

Kaynak: AA