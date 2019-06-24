Gökpınar Gölü irtifa dalış merkezi olma yolunda

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andırıyor.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor.

Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.

"İlimizde buranın bir merkez olabileceği düşünülebilir" Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, Gökpınar Gölü`nün turizm odaklı güzel görsel sunan bir yer olduğunu söyledi. Gölün aynı zamanda dalış için eğitim amaçlı kullandığını belirten Ayhan, yüksek irtifa dalışı için de en uygun alan olduğunu dile getirdi. Gölde 450 dalgıca eğitim verildiği aktaran Ayhan, "İlimizde buranın bir merkez olabileceği düşünülebilir ve değerlendirilebilir. Yükseklik farkıyla ve gölün pozisyonuyla, insanların buraya gelip bu güzel işten istifade edeceğini düşünmekteyim." diye konuştu.

AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci ise gölle ilk 2002 yılında tanıştıklarını, müdürlük bünyesinde su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri oluşturmaya başladıkları andan itibaren her yıl "balık adam" yetiştirme konusunda programlar yaptıklarını anlattı.

"450 balık adam yetiştirildi" Dalgıç yetiştirme konusunda Gökpınar Gölü`nün son derece iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ekinci, "Biz de bu konumu değerlendirerek ilimize balık adamlar yetiştirdik. Şu anda balık adam yetiştiren 3 kulübümüz var. 2002 yılından 2011 yılı sonuna kadar sadece bir kulübümüz 450 balık adam yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

"Gökpınar Gölü, ilçemize çok büyük bir değer katıyor." Ekinci, dalgıçlara önce teorik eğitimler verildiğini belirterek, "Teorik eğitimler verilen balık adamlar, havuzun ardından ilk dalışlarını burada gerçekleştiriyorlar. Buralarda işi pekiştirdikten sonra deniz dalışına gidiyorlar. Buralarda işi pekiştirdikten sonra deniz dalışına gidiyorlar. Gökpınar Gölü, ilçemize çok büyük bir değer katıyor. Birçok yerde dalış yaptık, suyu bu kadar berrak, bu kadar doğal güzelliği olan bir başka yer görmedim." dedi.

Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Dalış Eğitmeni Alparslan Güler de Gökpınar`ın Türkiye`nin ender göllerinden birisi olduğunu vurguladı.

"Yaz kış gölün sıcaklığı aynı" Gölün bin 470 metre rakımda olduğunu ve irtifa dalışına uygun olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti. "Özellikle yaz kış değişmeyen 10-11 derecelik bir su sıcaklığıyla her zaman dalgıçların ilgisini çekmekte. Son zamanlarda ülkemizden ve yabancı ülkelerden bu göle dalış yapmak için talepler gelmekte. Birçok dalgıç buraya gelerek irtifa ve soğuk su dalışı yaparak gölümüzü görmekte. Su altında güzel bir flora mevcut. Gölümüzde yılın 12 ayı dalış yapılabilir, yaz kış gölün sıcaklığı aynı. Dalgıçlar gölümüze geldikleri zaman hayran kalıyorlar. Özellikle turkuaz maviliği, tatlı su olması, doğal akvaryum olması dalgıçların çok ilgisini çekiyor."