Sarıçam Ormanı, Erzincan'ın Günyüzü köyüne 20 kilometre uzaklıkta. Ormanın içerisinde kurulan naylon çadırlarda günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan mevsimlik orman işçileri arasında Durmuşoğlu ailesi de yer alıyor.

Daha önce çalıştıkları Antalya Toros Dağları'ndan mevsimlik işçi olarak Erzincan'a gelen Durmuşoğlu ailesi, kısıtlı imkanlara ve güç koşullara rağmen çadırlarında hayat mücadelesini sürdürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla ailesine kahvaltı anne Sonay Durmuşoğlu kahvaltı hazırlıyor. Ardından baba Selahattin Durmuşoğlu ve beraberindeki işçiler, Ülkü'nün kullandığı traktörle, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğünce kesim için işaretlenen ağaçları bulmak için ormanın ıssız köşelerine gidiyor.

Kazandığı para ile aile bütçesine katkı sağlıyor

Ülkü, büyük ağaçları kullandığı ağaç motoru ile saniyeler içinde devirdikten sonra parçalara ayırıyor. Her yılın mayıs ayında ormanların kesim, bakım ve gençleştirme zamanının başlamasıyla babası ile omuz omuza vererek çalışıyor. Kafasına taktığı baretle hummalı çalışmasını hava kararana kadar sürdürüyor.

Babasının ormancı olması dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren orman ile iç içe olan genç kız, devrilen ağaçları, testere ve baltalarla belirli boylarda kesip kabuklarını soyup traktöre yükleyerek istif alanına taşıyor. Ülkü, kazandığı para ile aile bütçesine katkı sunuyor.

"Ormanın doğal güzelliğini ve kokusunu çok seviyorum"

Ülkü, 8 yaşında orman işçilerinin motorlu testereleri için benzin ve yağ taşıyarak işe başladığını söyledi. Ayrıca, işini severek yaptığını şöyle anlattı:

"İşimi severek ve büyük çaba sarf ederek babamla yapıyorum. Ormanda traktör kullanıyorum, odun keserek istif yapıyorum. Ormanda bildiğiniz her alanda azim göstererek çalışıyorum. Burada çalıştığım süreçte kazandığım para ile ağabeyimi ileride bana destek olsun diye okuttum, kendisi şu an asker. Cuma günleri bizim tatil günümüz. Babam çarşıya gidip ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ben ise anneme ev işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ormanın doğal güzelliğini ve kokusunu çok seviyorum."

"İşini severek yapıyor"

50 yaşındaki baba Selahattin Durmuşoğlu ise, orman işçiliğine 36 yıl önce başladığını belirtti. Nisan ve mayıs aylarında orman işletme müdürlükleri ile iletişime geçerek görev aldıklarını söyledi.

Ormanları seyreltme çalışması yaptıklarından bahseden Durmuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kızımla ormanda çalışıyorum, kendisi istif yaparak hızar ve traktörü kullanmasını biliyor. Birçok erkeğin yapamadığı işi severek başarıyla yapıyor. Zor olmasına rağmen temiz havada yaşamayı ve çalışmayı seviyoruz. 2 çocuğum var. Oğlum da kızım gibi bu mesleği sevdiği için orman muhafaza memurluğu bölümünü okudu. Şimdi ise vatani görevini yapıyor."

Kaynak: AA