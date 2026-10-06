Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektiklerini söyledi

Trump, Nebraska seyahati öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İngiltere'deki askeri uçaklarının yer değiştirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip yeneceğiz, ama neden onları (uçakları) orada bırakalım ki?" diyen Trump, "Onları biraz hareket ettirdik, çok uzağa değil." diye konuştu.

Trump, "Onları taşımak çok az paraya mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bombardıman uçaklarına saldırı tehdidinin kaynağı konusundaki soruya Trump, bu tehditlerin "İran’la bağlantılı olabileceğini" savundu.

Trump, bir muhabirin, "İran'ın İngiltere'ye saldırı dronu soktukları için mi çektiniz?" şeklindeki sorusu üzerine "Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler." cevabını verdi.

İsrail uçağının kaçırılma girişimine de değinen Trump, "sorumlunun İran olabileceğini" ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Şu anda, RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğünü teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki veba salgını ihtimalini çok ciddi şekilde ele aldıklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Rusya'da görülen hastalık vakasının kendi ülkesine sıçramaması için ne gibi önlemler alındığına yönelik soruyu, "Şu an bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Daha yeni haberimiz oldu." dedi.

Konuyla ilgili "henüz bir adım atmak için daha çok erken" olduğunu ifade eden Trump, konunun Rusya için "büyük bir sorun" olduğunu vurguladı.

Trump, "Buna zatürre diyorlar; biliyorsunuz, yıllar önce zatürre tedavisi daha kolaydı. Mikroplar ve bakteriler orantısız bir şekilde güçlendi ama biz onlara yardım edeceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız." diye konuştu.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.