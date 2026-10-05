BM, Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunda saldırıların arttığı uyarısında bulundu

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı sezonu öncesi, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarının devam ettiği uyarısında bulunduğunu belirten Haq, hasat sezonunun bölge ekonomisi için önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Haq, “İsrailli yerleşimciler, 25 Ağustos'tan bu yana neredeyse her gün Filistinlilere fiziksel saldırıda bulunuyor, zeytinliklerine girip mahsullere zarar veriyor veya çalıyorlar, kundaklamalar yapıp Filistinlilerin zeytinliklere erişimini engelliyorlar.” ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı. https://t.co/Ns37XUW7nX — TRT HABER (@trthaber) October 3, 2026

BM gıda güvenliği ortaklarının, Batı Şeria genelindeki ailelerin yüzde 76'sının gelirlerinde yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşadığını aktardığını belirten Haq, yüzde 60'ından fazlasının da aylık giderlerini karşılamakta zorlandığına dikkati çekti.

Haq, “Gazze Şeridi'nde de insani yardım ortaklarımız, hafta sonu sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı haberleriyle birlikte yerleşim bölgelerinde saldırıların devam ettiği konusunda uyarıda bulunuyor.” dedi.

İsrail’in bugün Gazze'ye insani yardım kargo girişlerini askıya aldığına işaret eden Haq, buna gerekçe olarak bu hafta 7 Ekim 2023 olaylarının anılmasıyla ilgili güvenlik endişelerini gösterdiklerini kaydetti.