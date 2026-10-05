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Dünya
AA 05.10.2026 23:49

ABD'den Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı.

ABD'den Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satıştaki en büyük payı yaklaşık 1 milyar 41 milyon dolar değerindeki APKWS-II güdüm bölümleri ve bazı parçaların BAE'ye verilmesi oluşturuyor.

Mısır'a tahmini 832 milyon dolar değerindeki 2 bin 20'ye kadar FGM-148F Javelin füzesi ile 200 kadar Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi'nin olası satışı onaylandı.

Kuveyt'e de yaklaşık 400 milyon dolarlık Patriot füzelerinin bazı parçaları ve tamir hizmeti verilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül'de de Suudi Arabistan'a 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını içeren 24,3 milyar dolar değerindeki olası askeri satışa onay vermişti.

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ABD Mısır Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri
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