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Dünya
AA 05.10.2026 22:28

Almanya Başbakanı Merz: Moskova bizi test ediyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merz: Moskova bizi test ediyor

Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, bir gazetecinin, Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jaeger'in Almanya'nın Rusya ile "şiddet içeren bir ihtilafa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu yönündeki açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya cevap verdi.

Rusya’nın saldırılarının uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, kendilerinin de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru olduğunu anımsatan Merz, "Rusya, son aylarda yayılmacılık ve revizyonizm politikasını sadece başlatmakla kalmadı, bunu yoğunlaştırdı." dedi.

Merz, BND Başkanı’nın da bunu bugün Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komisyonu (PKGr) toplantısında dile getirdiğini belirterek, bunların halkın bilmesi gereken şeyler olduğunu ifade etti.

"Moskova bizi test ediyor. Yalnızca bu tür hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da." diyen Merz, bunun Moskova’nın sözcüsü rolünü üstlenen aşırı uçtaki partiler tarafından da desteklendiğini iddia etti.

Merz, buna karşı duracaklarını ve karşı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Almanya’da ve tüm Avrupa’da kalıcı olarak özgürlük ve barış düzeninin sağlanması için Ukrayna’ya destek verdiklerini dile getiren Merz, "Ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz." diye konuştu.

Merz, Rusya’ya savaşı sonlandırma ve barış müzakerelerine başlama çağrısında bulunarak, "Bu tür müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için yoğun olarak çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupalılar masada yer almalı. Hedefimiz güvenli bir Avrupa’da egemen bir Ukrayna’dır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, Ukrayna'ya verilen desteğin savaşı uzatmak için değil, Moskova’nın müzakere masasına oturması için yapıldığını yineledi.

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