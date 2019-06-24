Kastamonu Üniversitesi öğrencisi ve Genç HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Funda Aydın, sokak hayvanları için "Fotoğraf Karşılığı Mama Projesi"ni hayata geçirmeye karar verdi.

Özel bir firmada fotoğrafçılık yapan arkadaşı Emre Bıyık ile projeyi başlatan Aydın, fotoğraf çekimi karşılığı toplanan mamaları, sokaktaki ve bakımevlerindeki hayvanlara veriyor.

4 yıldır hayvanlarla yakından ilgileniyor

Fotoğrafçı arkadaşıyla görüşürken, projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini anlattı. 4 yıldır hayvanlarla yakından ilgilendiğini söyleyen Aydın, "Para yerine mama alarak hem insanlara hem de sokak hayvanlarına katkımız olsun istedik" dedi.

Aydın, "Arkadaşlar veya sosyal medya aracılığıyla projemizi öğrenenler bize ulaşıyor. Bizler de bir gün belirleyip çekimleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bıyık ise hayvanları çok sevdiği için projeye katıldığını anlattı.

Projeye yoğun ilgi gösterildiğini ve herkesin memnun olduğunu belirten Bıyık, "Oldukça mama topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Güzel bir çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Fotoğraf çektirenlerden Meltem İnkaya da projeye katılmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Köpeğimle fotoğraf çektirdik. Amacımız hem sokak hayvanlarına destek olmak hem de köpeğimizle bir anımızın olması" dedi.

Çekimlerin yapıldığı Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nin Müdürü İlknur Aynan ise bunun çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencilerin fotoğraf çekimleri için merkezi kullanmak istediğini vurgulayan Aynan, böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Aynan, kurumların bu tür çalışmalara destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA