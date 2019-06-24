Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü'ye, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Bugün, Öykü Arin ve ailesi için önemli bir gün. Doktorları babadan alınan kök hücrenin uyumu konusunda açıklama yapacak.

O açıklama beklenirken küçük Öykü, 74 gün sonra steril odadan çıktı ve ilk kez gün ışığı gördü.

Aylar sonra gün yüzü gören Öykü, ailesiyle falezlerde fotoğraf çektirdi.

Öykü Arin için doktorların yapacağı açıklama bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber