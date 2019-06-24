Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı, her yıl yüzlerce dağcıyı ağırlıyor.

Dağ rehberleri ve çevre uzmanları, bu yıl nisan-mayıs aylarındaki bahar tırmanış sezonunda dağcıların geride bıraktığı malzemelerin ciddi çevre sorunları yarattığı uyarısında bulundu.

Son 12 yıldır Everest Dağı'ndaki sezon sonrası temizlik çalışmalarına öncülük eden dağ rehberi (Şerpa) Dawa Steven, bu sezon 700'e yakın dağcının zirve yolculuğuna çıktığı söyledi.

Bölgede, tırmanıcıların geride bıraktığı çadırlar, ip ve tırmanış ekipmanları, boş oksijen tüpleri, gıda paketleri gibi malzemelerin tonlarca atığa yol açtığını vurguladı.

2008'den beri dağdan 20 bin ton atık indirdiler

Şerpa Dawa, bu yıl, zirveden önceki son kamp olan, yaklaşık 8 bin metredeki 4. Kamp'ta 5 ton, daha alçak irtifadaki, yaklaşık 6 bin 500 metredeki 2. Kamp'ta ise 8 ton atık bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Bölgedeki sert rüzgarların ve kötü hava koşullarının, tırmanış sezonunu takip eden mevsimde temizlik için yapılan çalışmaları oldukça zorlaştırdığını vurgulayan Dawa, "Yüksek irtifa, düşük oksijen düzeyi, tehlikeli buzlu, kaygan yüzeyler ve kötü hava koşulları, çadır gibi büyük malzemeleri aşağıya indirmeyi zorlaştırıyor. Tek bir çadırı kazıyarak buzdan çıkarmak en az 1 saatimizi alıyor" dedi.

Zirveye çıkışta zorlanan veya orada rahatsızlanan dağcıların çoğu zaman aşağı inerken çadırlarını ve başka malzemelerini geride bıraktığını dikkat çeken Dawa, 2008'den bu yana sürdürdükleri temizlik çalışmalarında dağdan toplam 20 ton atık indirdiklerini anlattı.

İnsan dışkısı dağ suyunu kirletiyor

Çevre uzmanları, çadır ve benzeri malzemelerinin yarattığı plastik kirliliğinin yanı sıra insan dışkısının da dağ ekolojisini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Tırmanış sezonunda haftalarca zirve güzergahındaki kamplarda konaklayan dağcıların portatif tuvaletleri ileri kamplara taşımanın zor olması nedeniyle, zirve yolunda tuvalet ihtiyacını giderdiğini anlatan Ang Tshering, bu durumun dağ sularının kirlenmesine yol açtığını ifade etti.

Yalnızca dağ suyunu içmek zorunda olan dağcı ve rehberleri değil, dağ eteklerindeki toplulukların yaşamlarını da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Tshering, "Tuvalet pisliğiyle ilgili asıl problem bu konuda hiçbir düzenleme bulunmaması. Bazı tırmanıcılar insan dışkısını ayrıştırabilen bazı kimyasallar içeren doğada çözünebilir özellikte torbalar kullanıyorlar ancak bu yeterince yaygın değil" dedi.

"Temizlik konusunda kurallar belirlenmeli"

Everest Kirlilik Kontrol Komitesi Başkanı Ang Dorjeede, Nepal hükümetinin temizlik konusunda kurallar belirlemesi gerektiğini söyledi.

Bio-çözünebilir özellikteki dışkı torbalarının zorunlu hale getirilmesinin dağ sularının kirlenmesini engelleyeceğini anlatan Dorjeede, geride bırakılan atıklar için de Nepal hükümetinin zirve yolculuğu öncesinde dağcıların malzemelerini etiketleyerek her biri için kapora ödemesi almasını belirtti. Ayrıca, geri getirilmeyen bir malzeme olması halinde kaporaya el koymasını sağlayacak bir sistem kurulmasını önerdi.

Dünyanın zirvesi Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor. Dağın 8 bin 848 metre yükseklikteki zirvesine ulaşmak için bu yıl 700'e yakın dağcı zirve yolculuğuna çıkmıştı. Tırmanışlar sırasında 11 dağcı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA