İnşaat işçiliğinden Balkan şampiyonluğuna

Yaz tatillerinde inşaatlarda işçilik yaparken 3 yıl önce atletizm branşında milli sporcu olan ağabeyi Cihan Aslanhan'ı örnek alarak atletizme başlayan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ayetullah Aslanhan, başarılara imza atıyor.

Bu yıl düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Ayetullah, Tokyo'daki olimpiyatlara gidebilmek için önümüzdeki aylarda yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan'ın yönetiminde 8 Ağustos Stadyumu ile dağ eteklerinde şampiyonlara hazırlanan genç sporcu, olimpiyatta Türkiye ve Bitlis'i temsil etmeyi hedefliyor.

Ayetullah, atletizme başlamadan önce inşaatlarda çalıştığını, atletizm yapan ağabeyinin ise milli sporcu olduğunu belirtti.

"Altın madalyayı almayı hedefliyorum"

Üniversite son sınıf öğrencisi olan ağabeyinin sayesinde 2015 yılında tanıştığı atletizmde antrenör Tunçtan ile çalışmalara başladığını anlatan milli sporcu şöyle konuştu:

"9 Haziran'da İstanbul'daki Balkan Pist Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde birinci oldum. 21-22 Haziran'daki Balkan Pist Şampiyonası'nda da gençler kategorisinde ikinciliği elde ettim. Günde çift antrenman yaparak yarışmaya hazırlandım. Avrupa ve dünya şampiyonlarında da derece alacağıma inanıyorum. Şimdi Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Burada dereceye girerek madalya almayı hedefliyorum. 2020 Olimpiyatları için de adayım. Bu nedenle sıkı şekilde çalışıyoruz."

Olimpiyatlarda Türkiye ve Bitlis'e madalya getirmeyi ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini aktaran Ayetullah, 5 ile 10 bin metrede yapılan Avrupa ve dünya şampiyonlarında da derece yapmak istediğini dile getirdi.

"Sporcumuz gelecek vadediyor"

Antrenör Tunçtan ise, milli atlet Ayetullah'ın son zamanlarda çıkış yapan bir sporcu olduğunu söyledi.

Milli takıma yeni giren ve olimpiyat adayı olan genç sporcunun Balkan şampiyonlarında büyük başarı elde ettiğini anlatan Tunçtan, şöyle devam etti:

"Sporcumuz ülkemize ve ilimize birincilik ve ikincilik getirdi. Gelecek vadeden sporcumuz olimpiyatlar ile Avrupa şampiyonaları için hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Bunun için sürekli antrenman ve programlarımızı sürdürüyoruz. Bize düşen sporcuların daha üst başarılar elde etmesi, olimpiyatlara, Avrupa ve dünya şampiyonlarında ilimize ve ülkemize madalyalar kazandırmak."

Daha önce de Ayetullah'ın ağabeyi Cihan Aslanhan ile çalıştıklarını belirten Tunçtan, "Sporcumuz ağabeyini örnek alarak atletizme başladı. Kardeşi de ağabeyini aratmadı. Güzel dereceler alıyor. Ağabeyini ve bizi mahcup etmedi. İnşallah daha büyük hedeflere ve yarışmalara adayız" dedi.

Fahri Tunçtan, atletizmde büyük başarıların elde edilmesinde Vali İsmail Ustaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Atletizm İl ve Federasyon Temsilcisi Fadıl Kara'nın katkısının olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA