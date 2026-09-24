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Dünya
BBC 24.09.2026 06:23

ABD Başkanı Donald Trump büyük teknoloji ve yapay zeka hisselerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın SpaceX'i ve Microsoft gibi teknoloji ve yapay zeka devleri dahil olmak üzere temmuz ayında gerçekleştirdiği milyonlarca dolar değerindeki borsa işlemlerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump büyük teknoloji ve yapay zeka hisselerini açıkladı

Resmi belgelere göre Trump adına 6,5 milyon dolar ile 31 milyon dolar arasında değerde Microsoft hissesi satılırken, 165 bin dolar ile 400 bin dolar arasında alım yapıldığı görüldü.

Dosyaya göre bin aşan işlemde yapay zeka şirketi Nvidia ve ABD savunma bakanlığı ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza dairesinin yüklenicisi olan yazılım firması Palantir'de hisse alım satımı yapıldı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın hisse senedi ve tahvil portföyünün üçüncü taraflarca bağımsız olarak yönetildiğini söyledi.

Sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ne Başkan Trump'ın ne de ailesinden herhangi bir üyenin portföyün nasıl yatırıma yönlendirileceği, etkileneceği veya yatırımların ne zaman alınacağı ya da satılacağı konusunda herhangi bir yönlendirme, etki veya girdi sağlama yetkisi bulunuyor. Herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değil" dedi.

SpaceX ve Tesla yatırımları

Dosyaya göre Musk'ın liderliğini yaptığı roket, uydu ve yapay zeka şirketi SpaceX'te de binlerce dolar değerinde hisse alım satımı gerçekleştirildi. SpaceX haziran ayında ABD merkezli Nasdaq borsasında hisselerini halka arz etti.

Hisse fiyatı o tarihten bu yana dalgalandı, temmuz ve ağustos ayında keskin bir düşüş yaşadı ancak şu anda borsa ilk çıkışının yüzde 14 üzerinde işlem görüyor.

Trump adına Musk'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'da da hisse alım satımı yapıldı. Trump geçen yıl ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana binlerce borsa işlemini kamuoyuna açıkladı.

Yapay zeka ve güvenliğine yönelik yeniden odaklanmanın arka planında temmuz ayındaki işlemlerin açıklaması ortaya çıktı. Trump, kısıtlamaların ABD'nin Çin'in gerisinde kalma riskini doğuracağı konusunda uyarıda bulunarak güvenlik odaklı yavaşlatma çağrılarını reddetti.

Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerinden oluşan bir kitleye yapay zekayı Amerikan üstünlüğünü yansıtmak amacıyla "süper zeka" olarak yeniden markalaştırmak istediğini söyledi. Trump daha önce ABD'nin yapay zeka geliştirme yarışında zirveye çıkması gerektiğini savunarak geçen hafta "Yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır" dedi.

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