YouTube CEO'su Meta'nın çocuk güvenliği anlaşmasına katılma fikrini reddetti

Mohan, CNN'e yaptığı açıklamada gençlerin platformda güvende olmasını sağlamak için çok uzun zamandır yatırım yaptıklarını söyledi.

Mohan, YouTube'dan beklenmesi gerekenin bu konulara odaklanmaya devam etmesi olduğunu ifade etti.

Meta, birden fazla eyaletin açtığı davaları çözüme kavuşturmak için 18 milyar dolarlık tarihi bir anlaşmayı kabul etti.

Eyaletler, şirketi gençlerin ruh sağlığı krizine katkıda bulunan bağımlılık yapıcı platformlar tasarlamakla suçluyordu.

Meta diğer platformları anlaşmaya zorluyor

Meta, YouTube ve TikTok gibi rakiplerine anlaşmada belirtilenlere benzer değişiklikler yapmaları için baskı kurmaya çalıştı.

Bu değişiklikler arasında genç kullanıcılar için zaman sınırları getirilmesi, beğeni sayılarının kaldırılması ve güvenlik uygulamaları için üçüncü taraf denetimi yer alıyor.

Mohan'ın yorumları çarşamba günü Google'ın sahibi olduğu platformun yıllık Made on YouTube etkinliğinde gazetecilerle yapılan bir toplantı sırasında geldi.

Etkinlikte şirket yeni yapay zeka araçları ve mesajlaşma özellikleri de dahil olmak üzere içerik oluşturucuların ve izleyicilerin platformu nasıl kullanabileceklerine dair güncellemeler duyurdu.

Meta, çok eyaletli davanın ortasında uzlaşmayı kabul etti. Şirket bu uzlaşmayı gençlerin güvenliği için sektörde öncü bir hamle olarak sunmaya çalıştı. Diğer platformları da aynı yolu izlemeye teşvik eden açıklamalar yaptı ve reklamlar yayımladı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Meta, TikTok ve YouTube'un her birinin yaklaşık 6 milyar dolar ödemeyi ve benzer değişiklikler yapmayı kabul etmemesi halinde uzlaşma bedelinin yalnızca yüzde 70'ini ödeyeceğini açıkladı. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, eyaletlerin anlaşmaya katılmalarını sağlamak için gerekirse TikTok ve YouTube'u mahkemeye vermeye hazır olduğunu söyledi.

YouTube kendi güvenlik önlemlerine güveniyor

Ancak Mohan, YouTube'un halihazırda attığı güvenlik adımlarına güvendiğini ifade etti. Bu adımlar arasında ebeveynlerin, gençlerin kısa video özelliği Shorts'ta gezinebilecekleri süreyi sınırlama seçeneği bulunuyor.

Mohan, YouTube'un çocuk güvenliği özellikleri konusunda tavsiye almak için üçüncü taraf uzmanlarla çalıştığını ekledi.

Meta'dan çok farklı bir platform olduklarını belirten Mohan, şirketin kullanıcıların içeriklerini oturma odasındaki televizyonlarda daha fazla izlemesine yöneldiğini sözlerine ekledi.

TikTok, Meta'nın anlaşmasına katılma çağrıları hakkında yorum yapmadı. Başsavcı Bonta'nın ofisi, Mohan'ın duruşuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Şirketlere yönelik davalar devam ediyor

YouTube, Meta ile birlikte mart ayında Los Angeles'ta görülen ayrı bir davada genç bir kadını kasıtlı olarak bağımlı hale getirmek ve ruh sağlığına zarar vermek suçlarından sorumlu bulundu.

Her iki şirket de kararı temyize götürmeyi planlıyor. O dönemde bir YouTube sözcüsü, kararın sorumlu bir şekilde oluşturulmuş bir yayın platformu olan ve bir sosyal medya sitesi olmayan YouTube'u yanlış anladığını söyledi.

YouTube, TikTok ve Snap gibi bu yılın başlarında benzer iddialarda bulunan başka bir gençle uzlaştı. Genç, Meta'ya karşı açtığı davayı geri çekti.

Dört şirket de platformlarının genç kullanıcılara zarar verdiğini iddia eden bireyler, aileler ve okul bölgelerinden gelen yüzlerce davayla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.