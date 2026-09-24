Zeytindalı harekat bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in taziye mesajında yer verildi.

Bakan Güler, mesajında, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.