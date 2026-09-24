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Gündem
TRT Haber 24.09.2026 07:37

Zeytindalı harekat bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Zeytindalı harekat bölgesinde görevli Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Zeytindalı harekat bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in taziye mesajında yer verildi.

 

Bakan Güler, mesajında, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Zeytin Dalı Harekatı Şehit Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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