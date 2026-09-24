Cumhurbaşkanı Erdoğan: Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır' diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Toplantısı'nda konuştu:

-Bugün Amerika’da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz. Yaşadıkları her yerde Türkiye’nin sesini, birikimini ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden, ülkemizle Amerika arasındaki dostluğun güçlenmesi için emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Kardeşler arasında dil, köken ayrımı olmaz. Kardeşler kendileri arasında duvar ölmezler. Kardeşliğin hakkını vermeliyiz. Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz.

İnsanımızın elde ettiği bireysel başarılar, güçlü kurumlara, kalıcı yapılara ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir birikime dönüşmeli. Müslüman düşmanlığıyla, ayrımcılıkla daha güçlü mücadele etmenin yolu buradan geçiyor.

ABD'deki ara seçimde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli.

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