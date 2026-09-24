Hız treni, felaket boyutunda beyin hasarı iddiasıyla davalık oldu

Davacıları temsil eden hukuk firmasına göre, Valencia kentinde bulunan eğlence parkındaki bu üniteden 100'den fazla kişi de travmatik beyin yaralanması yaşadığını iddia etti.

Avukat Gary Dordick salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu insanlar Magic Mountain'a eğlenmek ve aileleriyle vakit geçirmek için gitti ancak felaket boyutunda beyin hasarına uğradı" dedi.

Hız treni, binenlerin ağır şekilde yaralandığına dair haberlerin ardından son aylarda artan bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Temmuz ayında X2'ye binen iki kadın beyin kanaması geçirdi ve acil ameliyata alınmak zorunda kaldı. 25 yaşındaki Naomi Greer-Wilkinson'ın halen hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Avukatlar, doktorların bu yaralanmaları X2'de yaşanan hızlı ivmelenme ve yavaşlama olayına bağladığını belirtti.

Ağustos ayında yapılan bir CNN incelemesi, yaklaşık 20 yıllık süre zarfında X2 hız treniyle bağlantılı iki ölüm dahil olmak üzere 12'den fazla ciddi yaralanma raporunun bulunduğunu ortaya çıkardı.

X2 hız treni temmuz ayından bu yana kapalı tutuluyor

Six Flags tarafından yapılan açıklamada, devam eden davalar hakkında yorum yapılmadığı ve X2'nin temmuz ortasından bu yana kapalı olduğu ifade edildi.

Parkın internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, sıkı denetimler ve sektör lideri standartlar içeren kapsamlı bir güvenlik programına sahip olduğunu savunuyor.

Şirket mühendisleri ve güvenlik uzmanlarının yanı sıra üçüncü taraf müfettişler, eyalet ve sigorta denetçileri tarafından düzenli değerlendirmeler ve günlük kontroller yapıldığı kaydedildi.

Park, X2'yi en deneyimli heyecan arayanları bile çığlık attıracak kadar korkutucu bir beşinci boyut kanat hız treni olarak tanımlıyor.

Saatte yaklaşık 122 kilometre hıza ulaşabilen tren, 360 derece dönen ve takla atan koltuklara, aniden dik düşüşlere dönüşen yarım döngülere sahip.

Dordick, yaralanmaları bildirmek üzere 300'den fazla kişinin firmalarıyla iletişime geçtiğini söyledi. Avukat Christopher Bulone ise uzmanların trenin diğerlerine göre daha tehlikeli inşa edildiğini, daha fazla değişken ve kuvvete sahip olduğunu belirttiklerini ifade etti.