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Türkiye
AA 24.09.2026 09:04

Sinop'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

T.H. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Sanayi Kavşağı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, otomobildeki M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile G.Ö. ise Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

M.S'nin cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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