MSB: Yunanistan barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk, 23 Eylül'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan tank uzman çavuş Çoşkun Sevim'e Allah'tan rahmet, ailesi ve millete başsağlığı diledi.

Eğitim ve tatbikatlar

Eğitim ve tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından oluşan 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personelin katılımıyla fiili olarak icra edildiğini söyledi.

Tatbikatla, Deniz Kuvvetlerinin harekat sevk ve idare etkinliğinin değerlendirildiğini ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, kuvvet komutanlıklarımız arasındaki müşterek çalışabilirlik usul ve kabiliyetlerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin en büyük tatbikatlarından biri olan Denizkurdu-I kapsamında, harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah atışları, lojistik bütünleme faaliyetleri, çok tehditli ortamda harekat eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca söz konusu tatbikatta TCG Anadolu'dan ilk kez Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) kalkışı gerçekleştirilecek, MKE tarafından geliştirilen yaklaşık 100 kilogram harp başlığına sahip PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ise su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha edecektir. Eğitim ve tatbikatlarla harekata hazırlık seviyesini daima en üst düzeyde tutan Deniz Kuvvetlerimiz, modern su üstü, denizaltı ve deniz hava unsurları, yüksek nitelikli personeli ve millî savunma sanayimizin sunduğu gelişmiş imkan ve kabiliyetlerle Mavi Vatanımızın güvenliğinin sağlanması, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması ve bölgesel istikrara katkı sunulması için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Aktürk, 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 15 yüzer unsurla İstanbul Boğazı'nda "Denizde Geçit Töreni" yapılacağını belirterek, 8 yüzer unsur tarafından liman ziyaretleri yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Aktürk, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa ve denizcilik tarihinin tüm kahramanlarını rahmetle andı.

Aktürk, SOLOTÜRK tarafından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti" kapsamında 27 Eylül'de Diyarbakır'da gösteri uçuşu yapılacağını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"TEKNOFEST çerçevesinde 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türk Yıldızları ile Şanlıurfa’da gösteri uçuşları icra edilecektir. 19-20 Eylül'de Mudanya’da düzenlenen 'Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde birincilik elde eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımımız ile, 20 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen '6’ncı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda yarı maraton branşında birincilik ve ikincilik, 10 kilometre branşında ise birincilik elde eden sporcularımızı ve TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı tebrik ediyoruz."

Terörle mücadele

Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, 1069 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 994, engellenen kişi sayısı da 51 bin 338 olmuştur."

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ile istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (Airworthiness Advisory Group-AWAG) Sonbahar Toplantısının, 21-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyleyen Aktürk, "27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesinden 127 personelin katıldığı toplantıda, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarımız NATO Uçuşa Elverişlilik Tanınma Belgelerini almıştır. NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı sorumluluğunda, Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarını bir araya getiren NATO EDGE’in üçüncüsü, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, NATO EDGE'de savunma teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı, 250'nin üzerinde ulusal ve uluslararası teknoloji firmasının yer alacağı etkinliğin, önceki yıllara kıyasla daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesinin beklendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, 23 Eylül 1821’de Tripoliçe'de on binlerce Müslüman Türk'ün katledildiği elim hadisenin yıl dönümünde, 1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadası’nda gerçekleştirilen katliamlarda hayatını kaybeden Müslüman Türk ahaliyi, kahraman Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı Vatan Muharebesi’nin altıncı yıl dönümü ve 27 Eylül Anma Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz."

İsrail

Aktürk, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırıları ve yayılmacı tutumunun devam ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir." dedi.

Aktürk, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret ederek, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırıların devam ettiğini belirtti.

Saldırıların durması gerektiğine dikkati çeken Aktürk, "Kamuoyu nezdinde uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail’in bu eylemleri, sadece bölge için değil, tüm dünya için bir tehdittir. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Envantere giren silah sistemleri

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik, teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü ve etkinliğini artırma çalışmalarına devam edildiğini vurguladı.

Bu kapsamda hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"MKE tarafından, savunma sanayi paydaşlarımıza 35 milimetre parçacıklı mühimmat ve yedek parça teslimatları gerçekleştirilmiş, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilecek 'Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026' ile, 30 Eylül-4 Ekim tarih aralığında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılım sağlanacaktır. Ayrıca, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti 28 Eylül'de Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde icra edilecektir."

Öğrenci temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, 7 Eylül'de başlayan "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuru sürecinin 7 Ekim'de tamamlanacağını ifade eden Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerine yönelik ön başvurular, 22 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Diğer yandan varlığıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 39'uncu (26 Eylül 1987) kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine "Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin, Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu, bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada'daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz." açıklaması yapıldı.

"Son olarak gündeme gelen GKRY'deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz'in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir."

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına yönelik soru üzerine, "Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsü, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlenmiştir. Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosuna ilişkin soru üzerine ise şu açıklama yapıldı:

"Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımız ile kıta sahanlığımızdan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Libya ile akdettiğimiz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz kıta sahanlığı sınırlarımız bu konudaki hukuki çerçevemizi ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir."