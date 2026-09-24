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Türkiye
AA 24.09.2026 10:29

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda bıçak, 8 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ El Kaide Terör Örgütü Terörle Mücadele
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