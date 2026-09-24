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Türkiye
TRT Haber 24.09.2026 10:14

Kırıkkale'de yolsuzluk operasyonu: 31 gözaltı

Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 35 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolsuzluk operasyonu: 31 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aralarında Yahşihan’ın eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu şüphelilere yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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