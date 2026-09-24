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Dünya
AA 24.09.2026 10:55

Norveç, Filistin'e 13 milyon dolar yardım gönderme kararı aldı

Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı.

Norveç, Filistin'e 13 milyon dolar yardım gönderme kararı aldı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, basına yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler için uluslararası desteğin "hiç olmadığı kadar gerekli" olduğunu belirtti.

Norveç hükümetinin, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını aktaran Eide, yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacağını ifade etti.

Eide, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Norveç basını ise Norveç'in, Filistinlilere 2026'da 105 milyon doların üzerinde yardım gönderdiğini aktardı.

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