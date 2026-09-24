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TRT Haber
HABER GİRİŞ
24.09.2026 11:34
, 24.09.2026 11:37
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 20 tutuklama
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
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