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Dünya
AA 24.09.2026 12:21

Sırbistan'daki orman yangını 52 gün sonra söndürülebildi

Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.

Sırbistan'daki orman yangını 52 gün sonra söndürülebildi

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.

Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

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Sırbistan Orman Yangını Çekya Slovakya Romanya
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