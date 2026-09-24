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Dünya
AA 24.09.2026 10:24

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yeni saldırılar düzenledi

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yeni saldırılar düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Mansuri beldesini havadan vurdu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) da Yukarı Nebatiye ile Mifedun beldeleri arasındaki bir noktayı hedef aldı.

İsrail topçuları, gece ve şafak saatlerinde Mansuri beldesi, Zıbkin beldesi yakınındaki vadiler, Mifedun ile Doğu Zavtar beldeleri arasındaki bölge ve Suluki Vadisi'ne saldırılar düzenledi.

Mifedun beldesinin ortak kullanım arazisindeki güneş panellerinin topçu atışlarıyla hedef alınması sonucu yangın çıktı.

İsrail askerleri, Beraşit ve Beyt Yahun beldelerine makineli tüfeklerle ateş ederken, gece saatlerinde Beraşit'in Al Abdunnebi Mahallesi'nde büyük çaplı bir patlatma gerçekleştirdi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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