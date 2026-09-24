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Dünya
AA 24.09.2026 09:26

Pakistan, Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Pakistan, Afganistan'dan havalanan İHA'ların tespit edilmesinin ardından Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Pakistan, Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini belirten Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

Afganistan'a "saldırıları durdurun" çağrısı

Tarar, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceklerini belirterek, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır." mesajını verdi.

Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet eden Tarar, "Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Pakistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Afganistan'dan sınır karakollarına yönelik saldırı ve sızma girişimlerini engellediklerini duyurmuştu.

Diğer yandan, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini açıklamıştı.

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