Az Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2026 09:27

Politico: Beyaz Saray 90 günlük dizel ihracatı yasağına hazırlanıyor

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü.

Politico: Beyaz Saray 90 günlük dizel ihracatı yasağına hazırlanıyor

Politico'nun konuya yakın 5 kaynağa dayandırdığı habere göre Trump yönetimi 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi ülkede yükselen akaryakıt fiyatları konusunda radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Trump yönetimi, dizel ihracatına 90 günlük bir yasak koymayı planlıyor ancak bu konuda yönetim içinde ve petrol endüstrisinde bir fikir ayrılığı da bulunuyor.

Trump ile petrol endüstrisi ve bazı Kongre üyeleri arasında fikir ayrılığı var

Öte yandan petrol endüstrisinden bazı kişiler, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Trump yönetiminden bazı yetkililer, kısa vadede fiyatları düşürebilecek bu uygulamanın gelecek dönemde daha yüksek fiyatlar anlamına gelebileceğini belirterek, Trump yönetiminin bu fikrine karşı çıkıyor.

Ancak, 7 haftadan az bir süre sonra yapılacak kritik ara seçimlere doğru ilerleyen Cumhuriyetçi adayları yüksek enerji fiyatları hala zor durumda bırakırken, bazı kaynaklar Trump’ın hafta sonuna kadar bir yasak ilan etmeyi düşündüğünü ve olası olumsuz tepkileri “aralık ayının sorunu” olarak değerlendireceğini ifade etti.

2015'ten bu yana enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olabilir

Sevkiyatların durdurulması durumunda bu uygulama, eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2015'te on yıllardır süren petrol ihracat yasağını kaldırmasından bu yana ABD'de enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olacak.

ABD'de 1 galon (3,785 litre) dizelin fiyatı geçen yıldan bu yana 2,83 dolar artarak 6,50 dolar bandına yükselmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Dizel
Sıradaki Haber
ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:50
Altın güne düşüşle başladı: İşte 24 Eylül altın fiyatları
09:42
Sermaye piyasası soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
09:32
Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor
09:52
Pakistan, Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
09:11
Sinop'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
08:58
ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ