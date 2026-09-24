Az Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2026 08:57

ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı

ABD'de federal yargıç, CNN, MS Now ve Politico haber kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilen akreditasyonlarının iadesine hükmetti.

ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı

CNN'in haberine göre, başkent Washington'daki federal mahkemenin yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun Trump'ın yasak kararına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Yargıç Kelly, söz konusu basın kuruşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesine hükmetti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Ardından ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN gibi önde gelen televizyon haber kuruluşları, ortak havuz yayınlarını askıya almıştı.

ETİKETLER
Beyaz Saray ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Hız treni, felaket boyutunda beyin hasarı iddiasıyla davalık oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:50
Altın güne düşüşle başladı: İşte 24 Eylül altın fiyatları
09:42
Sermaye piyasası soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
09:32
Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor
09:28
Politico: Beyaz Saray 90 günlük dizel ihracatı yasağına hazırlanıyor
09:52
Pakistan, Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
09:11
Sinop'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ