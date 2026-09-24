Az Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.09.2026 09:47

Altın güne düşüşle başladı: İşte 24 Eylül altın fiyatları

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 722 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 33 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı: İşte 24 Eylül altın fiyatları

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 6 bin 730 liradan tamamlamıştı.

Bugün (24 Eylül) ise gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 722 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 279 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmaya devam edebileceği tahminleri, yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin Fed'i şahin kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

ABD ve Çin arasında kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması da dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmasına neden oluyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Sermaye piyasası soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Batı Akdeniz'den 100'den fazla ülkeye 630 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı
11:19
Sigara, kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırıyor
11:13
Hububat ve baklagillerin hasat süreci tamamlandı
11:13
KPSS Ön Lisans sınavı için giriş belgeleri erişimde
11:08
İtalya: Orta Doğu'da barış ancak "iki halk, iki devlet" çözümünden doğabilir
10:57
Kuzey Kore nükleer silahlarından vazgeçmiyor
İznik Gölü'nde "ığrıp" yöntemiyle gümüş balığı avı
İznik Gölü'nde "ığrıp" yöntemiyle gümüş balığı avı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki bir Türk pastanesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki bir Türk pastanesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ