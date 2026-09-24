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Ekonomi
AA 24.09.2026 08:56

Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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