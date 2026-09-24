Eker: Türkiye FAO'yu yönetirse daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar

Türkiye, BM çatısı altında gıda ve tarım alanında tam yetki almak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslendi.

Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğü'ne aday olan Mehdi Eker için destek istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğü için Türkiye'nin adaylık sürecini değerlendirdi.

Eker, "Türkiye adayı yeteri kadar destek alır ve FAO'yu yönetirse FAO yeni bir anlayışla yeni bir zihinle İnşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar ve kapasitesini geliştirir." dedi.

"11 milyara yakın insana yetecek kadar gıda üretiliyor"

Türkiye'nin gıda israfını önleme ve gıda güvenliğini sağlama konusunda kilit rol oynayacağını söyleyen Eker, "11 milyara yakın insana yetecek kadar gıda üretiliyor. Oysa dünyanın nüfusu 8,3 milyar civarında. Fakat 645 milyon insan aç, diğeri dengesiz besleniyor. Bizim Türkiye olarak bu konuda uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletler sistemine söyleyecek sözümüz var." dedi.

FAO direktörlüğü için 2027 Haziran ayında Roma'da düzenlenecek konferansta BM üyesi 193 ülke oy kullanacak.