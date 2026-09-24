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Dünya
CBS News 24.09.2026 07:14

Nvidia CEO'su Huang: Yapay zekanın 2030'a kadar dünyayı yok etme olasılığı yüzde sıfır

Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki senaryoları kesin bir dille reddetti.

Nvidia CEO'su Huang: Yapay zekanın 2030'a kadar dünyayı yok etme olasılığı yüzde sıfır

Huang, insanlığın yok oluşuna dair yapılan uyarıları sorumsuzluk olarak nitelendirerek bunları felaket tellallığı şeklinde tanımladı.

CBS News kanalına konuşan Huang, "2030 yılı dünyanın sonu olmayacak. Dünyanın sonunun gelme olasılığı yüzde 0'dır. İnsanları korkutmak gereksiz ve sorumsuzca bir tutumdur" dedi.

Eski Anthropic araştırmacısının uyarısına yanıt verildi

Huang'ın açıklamaları, Anthropic şirketinin eski araştırmacısı Jacob Coxon'ın sosyal medyadaki iddialarına yanıt olarak geldi. Coxon, yapay zekanın insanüstü bir seviyeye ulaşabileceğini ve bu on yıl içinde insanlığın yok olmasına yol açabileceğini iddia etti.

Claude modelinin arkasındaki şirket olan Anthropic'ten iki araştırmacının daha desteklediği bu görüşler, yapay zeka riskleri ve denetim eksikliği etrafında uluslararası bir tartışma başlattı.

Yapay zekanın kötü niyetli kullanımı endişe yaratıyor

Amerikalı milletvekilleri, teknolojiyle bağlantılı riskler nedeniyle yapay zeka şirketlerini eleştirdi. Anthropic şirketi de suçluların, devlet destekli grupların, casus yazılım firmalarının ve propagandacıların güçlü yapay zeka modellerini nasıl kullanmaya çalıştıklarını açıklayan bir tehdit raporu yayımladı.

Rapora göre yapay zeka modellerinin füze ve bomba tasarımı, ölümcül patojenlerin üretimi ve muhaliflerin takibi gibi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gelişimin yavaşlatılması çağrıları yapıldı

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI yöneticisi Sam Altman ve Elon Musk teknolojinin gelişiminin yavaşlatılmasını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zekanın gelişimine ilişkin endişeleri reddederek durumu komplo olarak niteledi. ABD Başkanı Donald Trump, süreci yavaşlatmanın Çin'e avantaj sağlayabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington ve Pekin'in yapay zeka konusunda bir diyalog mekanizması kurulması üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

Bu mekanizma sayesinde iki tarafın olası riskleri azaltmak amacıyla birbirini bilgilendirmesi hedefleniyor.

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