Aşırı sağcı aktivist Manş Denizi'nde göçmen botunu bıçakladı

Danny Tommo adıyla bilinen Thomas, salı günü öğleden sonra Fransa'dan sığınmacıları taşıyan iki şişme botu takip ederken kendini videoya kaydetti.

Video klibinde Thomas'ın yolcular tarafından bırakılan can yelekleriyle dolu bota yaklaştığı ve bıçağını kullanarak botun yan tarafında defalarca delik açtığı görülüyor.

Botun havasının indiği duyulurken, Thomas turuncu renkli kıyafet giyen bir kurtarma görevlisine bottan inmesi için bağırdı. Botu keserken Thomas'ın, "Burası İngiltere. Burası artık Fransa değil" diye bağırdığı duyuldu.

Kurtarma görevlisini fark ettikten sonra ise "Bottan in. Bottan inmek için vaktin var" ifadelerini kullandı.

Kurtarma görevlisinin botun yanına konumlandırılan daha büyük bir acil durum teknesine tırmandığı görülmeden önce Thomas'ın teknesi bölgeden uzaklaştı. Hampshire ve Isle of Wight Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Protestolarda altı gözaltı

Göçmenleri taşıyan bir botun İngiltere'ye doğru yola çıktığı yönündeki haberlerin ardından salı gecesi Gosport'ta düzenlenen protestoda acil durum çalışanına saldırmak ve ağır izinsiz giriş gibi suçlardan altı kişi gözaltına alındı. İngiliz kurtarma tekneleri, Fransa sahil güvenliğinin yardımını reddeden yolcuları almak üzere gönderildi.

Fransa sahil güvenliği daha önce yaptığı açıklamada, küçük bir bottaki yaklaşık 60 göçmenin tehlikeli koşullarda denizde 33 saatten fazla zaman geçirdiğini ve İngiltere'ye ulaşmak için tüm riskleri almaya kararlı oldukları için yardımı reddettiklerini belirtti.

Göçmenlerin Gosport'a götürülmesi bekleniyordu ve bu durum göçmen karşıtı protestocuların bölgede toplanmasına yol açtı. Bunun sonucunda sahil boyunca doğuya yönelen tekne, çarşamba sabahı Dover'a ulaştı.

Yardım kuruluşlarından sert tepki

Yardım kuruluşları Thomas'ın eylemlerini kınarken, Göçmenlerin Refahı Ortak Konseyi durumu şiddet içeren ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk grubu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Danny Tommo'nun halihazırda bıçaklı saldırı suçundan sabıkası olduğunu belirterek, Manş Denizi'nde içinde bir acil durum çalışanı bulunan botu bıçakla kestiği görüntüleri iğrenç olarak tanımladı.

Göçmen karşıtı Vatansever Platformu grubunun kurucusu ve siyasi aktivist Tommy Robinson'ın çalışma arkadaşı olan Thomas, Portsmouth'taki son protestoların liderliğini yaptı ve Dover'da gösteriler düzenledi. Thomas eylemlerini düzenli olarak takipçilerine canlı yayınlıyor.

Thomas'ın 2016 yılında adam kaçırmaya teşebbüs suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Portsmouth Kraliyet Mahkemesi, Thomas ve iki suç ortağının haksız yere uyuşturucu çalmakla suçladıkları kişinin evine bıçaklarla çete halinde nasıl baskın düzenlediklerini kayıtlara geçirdi.

Manş Denizi'nde göçmen geçişleri

İngiltere yetkililerinin küçük botlarla gelen göçmenlerle sahilin daha iç kısımlarında ilgilenmek için planları olduğu anlaşıldı.

Andy Burnham'ın başbakan olmasından bu yana 5 bin 11 olmak üzere, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 17 bin 480 göçmen Manş Denizi'ni botla geçerek ülkeye ulaştı. 2026 yılı için şu ana kadarki toplam sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında düştü.

Bir hükümet sözcüsü, Sınır Güvenlik Komutanlığının sınırları korumak için günün her saati çalıştığını ve küçük botlarla gelen herkesi gözaltına almaya, kontrol etmeye ve işlemden geçirmeye devam edeceğini söyledi.