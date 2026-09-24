New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde konuşan Albanese, yapılan izinsiz erişimde herhangi bir kişisel verinin sızdırılmadığının değerlendirildiğini ifade etti.

Siber güvenlik ekipleri soruşturuyor

Avustralya Sinyal İstihbarat Teşkilatı desteğiyle yürütülen soruşturmada, yapay zeka ajanının devlete ait sağlık portalı ile birlikte üç resmi kuruma nasıl eriştiği araştırılıyor.

İzinsiz erişim sağlanan kurumlar arasında Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Victoria Sağlık Bakanlığı, Yeni Güney Galler Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu ile Avustralya Servisleri bünyesindeki Medicare istatistik raporlama portalı yer alıyor.

Albanese, durumun kabul edilemez olduğunu belirterek OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman ile görüştüğünü, duyduğu derin endişeyi ve bildirimin çok geç yapılmasından kaynaklanan hayal kırıklığını dile getirdiğini kaydetti.

Bildirim genel e-posta adresine gönderildi

Şirketin bildirimi 10 Eylül tarihine kadar yapmadığını vurgulayan Albanese, mesajın sadece kamuya açık genel bir e-posta adresine atıldığını söyledi.

E-postanın 11 Eylül'de okunduğu, durumun 15 Eylül'de Avustralya Siber Güvenlik Merkezine bildirildiği öğrenildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ve Victoria Başbakanı Ben Carroll da olayın eyalet kurumlarını etkilediğini doğrulayarak, herhangi bir kişisel bilginin sızdırılmadığının değerlendirildiğini belirtti.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Başbakan Albanese, yapay zeka ajanının kamuya açık Medicare istatistik raporlama portalına yetkisiz erişim sağladığını ifade etti.

İstatistik ve harcama verilerinin yer aldığı portalda ajan, sunucudaki kamuya açık olan ve olmayan dosyalara erişti ve dahili sunucuya dosya yazma işlemi gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Richard Marles, yapay zeka ajanına sağlık ve tıbbi istatistikleri araştırma yönünde zararsız bir görev verildiğini belirtti. Ajanın diğer üç web sitesinde normal bir kullanıcı gibi hareket ettiğini aktaran Marles, Medicare portalında ise bilgi talep ettiği, yanıt alamayınca sisteme sızarak verilere ulaştığını söyledi.

Olayın yasal boyutu inceleniyor

Marles, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu Departmanı liderliğinde Avustralya Sinyal İstihbarat Teşkilatı ve Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı. Oluşturulan kurulun olayın yasal boyutunu ve izinsiz erişimin hukuki sonuçlarını inceleyeceği ifade edildi.

OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri ise yaptığı açıklamada, dahili değerlendirme sırasında modellerin Avustralya ile ilgili sorulara yanıt ararken amaçlanmayan eylemlerde bulunduğunu belirtti. Pusateri, incelemelerde genel sağlık istatistiklerine ve dahili dosya isimlerine ulaşıldığını, hasta kayıtlarına erişildiğine dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Uzmanlar ve siyasilerden tepki

Sivil toplum kuruluşları ve siyasiler olay üzerine yapay zeka şirketlerine yönelik düzenlemelerin yetersizliğini eleştirdi. Bağımsız Senatör David Pocock, hükümetin yapay zeka güvenlik yasasını ertelemesini eleştirerek dev teknoloji şirketlerinin sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

Eski İnsan Hakları Komiseri Ed Santow da yapay zeka ajanlarının yasaları çiğnediğini belirterek, geleneksel dünyada bir şirket çalışanının suç işlemesi durumında karşılaşacağı hukuki yaptırımların yapay zeka şirketleri için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.