Ukrayna kentinde gıda ve su krizi: Halk bahçe otlarıyla besleniyor

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kenti Oleşki'de mahsur kalan Halia, kentin sürekli bombalandığını, gıda ve su bağlantısının kesildiğini belirtti.

Üç gün sonra öldürülen iki kişinin karı koca olduğunu ve onları iyi tanıdığını anlatan Halia, 23 kilometre uzaklıktaki en yakın komşu kasaba Radensk'ten eve bir çanta yiyecek getirdiklerini ancak Rus işgal makamlarının uyguladığı sokağa çıkma yasağından önce eve dönemediklerini ifade etti.

Sivillerin daha sonra bir insansız hava aracı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Dört ayrı kaynak, 20 Eylül'de yiyecek taşıyan iki sivilin ölümünü doğruladı. Halia kimliğinin tespit edilebileceği korkusuyla isimlerini paylaşmak istemedi. Güvenliğini korumak amacıyla kendi ismi de değiştirildi.

Bu olay, son günlerde güneydeki Herson bölgesinde bulunan cephe hattındaki kentin sakinlerinden duyulan çok sayıda üzücü anlatıdan sadece biri oldu.

24 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu

2022'den bu yana Rusya'nın işgali altında olan Oleşki, kendisini Ukrayna mevzilerinden ayıran Dinyeper Nehri ile Rus güçleri arasında sıkışıp kalmış durumda.

Burası aynı zamanda 2023 yılında Nova Kahovka Barajı'nın çökmesi ve binaların çatılarına kadar sular altında kalmasının ardından binlerce kişinin evini kaybettiği kentlerden biri olarak biliniyor.

Ukrayna ve NATO barajı havaya uçurmakla Rusya'yı suçlarken, Rusya Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Oleşki, Rusya'nın kapsamlı işgalinden önce 24 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. Ukrayna hükümeti şu anda 200'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin kentte ve çevresinde kaldığını tahmin ediyor.

Bölge sakinleri, Oleşki'nin genelinde kalan çocukların yetersiz beslenme ve tıbbi hizmet eksikliği yaşadığını, eğitime erişimleri olmadan gerilediklerini söylüyor.

Birçok kişi ayrıca, sadece bir hastanenin kısmen faaliyette olduğunu ve kritik ampütasyonları gerçekleştirmek için haftada birkaç gün açıldığını ifade etti.

Ukrayna bölgeye malzeme ulaştırmaya çalıştı ancak son aylarda başarılı olamadı.

Bu hafta başlarında Kremlin, Oleşki'nin kritik bir durumla ile gıda ve ilaç tedarikinde sorunlarla karşı karşıya olduğunu kabul etti ancak Rus ordusunun bunları çözmek için çalıştığını belirterek Kiev'i suçladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'ya göre yerel halk Rus güçlerinin tam ablukası altında yaşıyor. Salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Sibiha, uluslararası toplumu Rusya'ya insani yardımın kente girmesine izin vermesi için baskı yapmaya çağırdı.

Bölgede hayatta kalma mücadelesi: Gıda teslimatları durdu

Oleşki'de Halia hayatta kalmak için günlük bir mücadele veriyor.

Kentte hiç yiyecek olmadığını belirterek, son gıda teslimatının mayıs ayında yapıldığını söyledi. Halia, "Günde sadece bir kez, sadece akşam yemeği yiyorum. Biraz sade ekmek yapıyorum, bazen domatesle veya biraz balla yiyebiliyorum ve yanında çay içiyorum. Hepsi bu" dedi.

Yaz aylarında yetiştirmeyi başardıkları sebzelerin tükenmesiyle birlikte birçok sakinin bahçe otları pişirmeye yöneldiğini açıkladı.

Hangi otların yemenin güvenli olduğu ve nasıl kaynatılacağı, sakinler arasında yiyecek parçalarını satma, takas etme veya paylaşma çağrılarının yanı sıra yerel Telegram mesajlaşma gruplarında bir tartışma konusu haline geldi.

Sakinlerin ne kıyafet ne de hijyen ürünleri temin edebildiği Oleşki'de artık hiçbir dükkan açık değil. Kahovka barajına üç yıl önce saldırı düzenlendiğinden bu yana kentte elektrik, gaz veya su bulunmuyor.

Bazı sakinler malzeme arayışı için mayınlı yollarda yürüyerek kentten ayrılma riskini göze almış olsa da, bu durum artık çok büyük bir tehlike olarak görülüyor.

Ölümleri tespit etmek giderek zorlaştı: Cesetler sokaklarda bekletiliyor

Oleşki'de kaç kişinin öldürüldüğünü belirlemek zorluk taşıyor. Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu, bu yıl Oleşki ve yaklaşık 24 kilometre doğusundaki Hola Prystan'da en az 29 sivilin öldürüldüğü ve 54 sivilin yaralandığına dair raporları kaydetti. Yerel gönüllüler bu sayının önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

Ksenia Arkhipova, Rus ordusu tarafından ele geçirilmesinden birkaç ay sonra 2022 yazında Oleşki'den kaçmayı başardığından beri ölüleri sayıyor.

Arkhipova, gıda ve ilaç ulaştırma girişimlerinde ve Oleşki'ye tahliyeleri kolaylaştırmada yer alan bir gönüllü olarak görev yapıyor. Yerel halk, hassas kişisel bilgilerini ona emanet ediyor.

Arkhipova, "Öğrenir öğrenmez ölen herkesin isimleri ve doğum tarihleriyle bir tablosunu hazırlıyorum, şu anda yaklaşık bin 200 kişiye ulaştım. Bazen listeyi güncellemeye vaktim olmuyor, çünkü liste her gün bir veya iki kişi uzuyor. Birisi bir insansız hava aracı tarafından öldürüldü, bir başkası kara mayınına bastı" dedi.

Rakamlar bağımsız olarak doğrulanamasa da yerel bir sakin sevdiklerini kaybetmesine dair kişisel deneyimini paylaştı. Gerçek ismi olmayan Tetiana, her iki ebeveyninin de bu yaz Oleşki'de öldürüldüğünü söyledi. Doğum tarihleri ve fotoğraflarıyla kimliklerini doğruladı ancak kendi güvenliği için bunların yayımlanmamasını istedi.

Tetiana, "Evlerinin içinde vuruldular. Rus askerleri oraya geldi ve evi almak istedi" dedi.

Bölge sakinleri, Oleşki'de öldürülen kişilerin cesetlerini gömmenin Rus işgal makamları tarafından kısıtlandığını söylüyor. Bu durum ölüleri saymayı daha da zorlaştırıyor.

Tetiana, bir insansız hava aracı tarafından öldürülmeleri, kara mayınına basmaları veya başka bir şekilde yaşamlarını yitirmeleri durumunda ölüleri gömmelerine izin verilmediğini belirtti.

Oleşki'de ve Rus işgali altındaki diğer Ukrayna bölgelerinde insanlara yardım eden Humanity isimli yardım kuruluşunun kurucu ortağı Ester Vrataryova bu durumu bir psikolojik baskı aracı olarak nitelendirdi. Vrataryova, "Ölü bir bedeni gömmeye çalışırsanız, bir sonraki siz olursunuz" dedi.