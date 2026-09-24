Az Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2026 06:16

Katil Netanyahu'nun New York'ta protestolarla karşılanması bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul açılış toplantılarına katılarak bugün bir konuşma yapacak olan İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırı politikalarından dolayı büyük tepki ve protestolarla karşılanması öngörülüyor.

Katil Netanyahu'nun New York'ta protestolarla karşılanması bekleniyor

Netanyahu'nun, özellikle Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına devam etmesi ve bölge ülkelerine karşı saldırgan politikasını sürdürmesi dolayısıyla BM'de yapacağı konuşmasının protesto edilmesi bekleniyor.

ABD basınında da, güvenlik gerekçesiyle New York’a sabah saatlerinde gelip akşam üzeri tekrar ayrılacağı bildirilen Netanyahu’nun, uçağının da aynı gerekçeyle New York’taki John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey eyaletindeki bir askeri havaalanına ineceği bilgisi paylaşılıyor.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), Amerikan Gizli Servisi (USSS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortak harekat merkezinden oluşan en üst düzeyde güvenlik çemberiyle Netanyahu’nun da dahil olduğu liderlerin korunması hedeflenirken, özellikle İsrail Başbakanı'nın BM'ye ulaşacağı saatlerde bina çevresindeki güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkması öngörülüyor.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da uygulamaya koyduğu hukuksuzluklar ve saldırılar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Netanyahu’nun kısa New York ziyaretinin, kentte düzenlenmesi beklenen protestoların, olası güvenlik riskleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararıyla ilgili tartışmaların gölgesinde geçeceği değerlendiriliyor.

Ayrıca birçok sivil toplum örgütünün de Netanyahu'yu BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada bina çevresinde toplanarak protesto etmeye hazırlandığı biliniyor.

BM Genel Kurul salonundaki açılış konuşmalarının ilk iki gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin liderleri Netanyahu'nun saldırgan tutumunu sert dille eleştirmiş, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in hukuksuzluklarını cezasız bırakmamasını istemişti.

ETİKETLER
Netanyahu ABD Birleşmiş Milletler Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD'li yetkili, "süper yapay zekaya" yönelik küresel kontrol mekanizmasına karşı olduklarını belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
OpenAI Avustralya hükümetinin web sitesini hackledi
06:39
ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu
06:33
Ukrayna kentinde gıda ve su krizi: Halk bahçe otlarıyla besleniyor
06:27
ABD Başkanı Donald Trump büyük teknoloji ve yapay zeka hisselerini açıkladı
06:16
ABD'li yetkili, "süper yapay zekaya" yönelik küresel kontrol mekanizmasına karşı olduklarını belirtti
04:23
Çin Devlet Başkanı Şi 11 yıl sonra ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ