ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Açıklama, artan endişelerin ardından Senatör Kirsten Gillibrand'ın gemideki denizcilerin durumuna ilişkin sorularına yanıt olarak gönderilen mektupta yer aldı.

Denizcilerin aileleri, Orta Doğu'da uzatılan görev süresince kötüleşen ruh sağlığı ve olumsuz koşullar konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Geçen yılın kasım ayından bu yana görevde olan uçak gemisinin ABD'ye geri dönmekte olduğu belirtildi.

Cao mektubunda, mürettebatın ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere gemide beş din görevlisi ve çok sayıda ruh sağlığı uzmanının bulunduğunu ifade etti.

Cao, sekiz denizcinin Lincoln mürettebatı, taşıyıcı hava kanadı, taarruz grubu, muhrip filosu personeli, refakat eden muhripler ve uçak filolarında görev yapan personelden oluştuğunu belirtti.

ABD Deniz Kuvvetleri daha önce uçak gemisindeki tedarik zorluklarını kabul etmiş ancak yaklaşık 5 bin mürettebatın bulunduğu Lincoln'de bir ruh sağlığı krizinin yaşandığını reddetmişti.

Cao'nun mektubunda su tesisatındaki arızalar ve taze gıda eksikliğiyle ilgili endişeler reddedilirken, yerel boru arızalarının ve su arıtma ünitelerindeki sorunların geçici olduğu, bazı yemek seçeneklerinin kısa süreliğine azaltıldığı kabul edildi.

Gemi koşullarına tepkiler

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Senatör Gillibrand, ağır koşullarla ilgili haberlere yönelik tutumu eleştirerek askerlere yönelik muameleyi kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Gillibrand yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Hegseth'in asılsız haber olarak nitelendirdiği durumun, askerler için ciddi ve kötüleşen koşullar olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Birliklerin ve ailelerinin her gün büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Gillibrand, yönetimin bu duruma saygısızca yaklaştığını belirtti.

Kasım ayında Güney Çin Denizi'ne gitmek üzere California'dan ayrılan uçak gemisi, şubat ayında Orta Doğu'ya sevk edildi. İlk olarak mayıs ayında sona ermesi planlanan görev süresi defalarca uzatıldı.

Ağustos ayında dokuz aylık görevin ardından USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisi gönderildi. ABD'ye dönüş yolundaki denizciler, kara ile ilk temaslarını Tayland'da gerçekleştirerek ABD'ye doğru olan yolculuklarına devam etti.

Donanmada psikolojik sorunlar ve intihar oranları

Askeri verilerin analizine göre intihar, ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Ocak 2025'te yayımlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir araştırma, ABD Deniz Kuvvetleri gemilerindeki askerlerin diğer askeri birimlere kıyasla en yüksek oranda ciddi psikolojik sıkıntı yaşadığını ortaya koydu.

Çalışmada, olumsuz yaşam koşulları, gürültü, uyku ve dinlenme için yetersiz zaman bırakan yoğun çalışma programları en önemli stres faktörleri arasında gösterildi.