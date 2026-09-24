ABD'li yetkili, "süper yapay zekaya" yönelik küresel kontrol mekanizmasına karşı olduklarını belirtti

Kratsios, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "yapay zeka ve uluslararası güvenlik" başlığı altında düzenlenen toplantıda konuştu.

"ABD, süper zekayı kontrol etmeyi amaçlayan küreselci bir sistem oluşturulmasına yönelik her türlü girişimi tamamen reddetmektedir." ifadesini kullanan Kratsios, "uluslararası diyaloğun küresel yönetişime doğru sürüklenmesine izin verilemeyeceğini" söyledi.

Kratsios, ABD'nin söz konusu alandaki ilerlemeyi güvenli ve sorumlu şekilde sürdürmek için adımlar attığını ifade ederek, bu teknolojinin daha fazla geliştirilmesine ara verilmesi veya yeni küresel yönetişim yapılarıyla sınırlandırılması için gerekçe bulunmadığını savundu.

Küresel bir düzenleyici çerçeve yerine ülkelerin bu teknolojileri anlama ve kullanma konusunda kendi düzenlemelerini oluşturması gerektiğini belirten Kratsios, "ABD halkının temsilcileri, ABD halkı adına yasa ve düzenlemeler yapacak. Siz de kendi halkınız için aynısını yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

Kratsios, yapay zekanın potansiyelinden yararlanılabilmesi için "egemen altyapı ve ulusal kapasite üzerine inşa edilmiş açık ve işbirliğine dayalı bir ekosisteme" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, yapay zeka döneminin yavaş yavaş "süper zeka" dönemine evrildiğini ve bu sürece herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

ABD'nin kendi yönetim kademelerinde bundan sonra "süper zeka" tanımlamasını kullanacağını anlatan Trump, bu konuda Çin ile yarıştıklarını belirtmişti.