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Dünya
AA 24.09.2026 11:25

Katil İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'de bir Filistinli yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'de bir Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zehra beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 33 yaşındaki Muhenned Hasan Ebu Medyen vuruldu.

Yaşamını yitiren Medyen'in cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri tarafından vurularak yaralanan bir Filistinli de tedavi edilmek üzere El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçlar ile insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin doğusuna, savaş gemilerinin ise kentin orta ve kuzey kesimlerindeki sahil şeridine ateş açtığını belirtti.

Kaynaklar, kentin kuzeyinde ise İsrail ordusunun Filistinlilere ait evleri hedef alarak geniş çaplı yıkım gerçekleştirdiğini, bölgedeki patlama seslerinin kentin birçok noktasından duyulduğunu kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in saldırıları, can kayıplarının yanı sıra Gazze'deki konutların, altyapının ve temel hizmet tesislerinin yüzde 90'ını tamamen yerle bir etti.

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