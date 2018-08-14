Down sendromlu gençlerin gitar tutkusu

Kocaeli İzmit Belediyesi’nin açtığı gitar kursuna katılan down sendromlu gençler, müziğe yönelerek sosyal hayata katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gitar kursuna gelen 24 down sendromlu öğrenci, müzikle hayata bağlanıyor.

Kurs öğretmeni Aslı Yağız, kursun özel öğrenciler için açıldığını söyledi.

Kursun amacının, farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Yağız, öğrencilerle gitar çalmanın dışında tiyatro ve dans gösterileri de yaptıklarını belirtti.

"Hepsi benim kardeşim"

Yağız, öğrencilerin nota, ritim ve akor basmayı öğrendiğini anlatarak, "Kendileri de çok mutlu oluyor. Onlarla çalışmak çok güzel bir duygu. Hepsi benim kardeşim, arkadaşım oldu. Ayrı kaldığım zaman onları çok özlüyorum. Benim için çok özeller, kardeşten öteler" dedi.

Kurs sonunda konser vermeyi planladıklarından bahseden Yağız, şunları konuştu:

"Ben öğrencilerimin, hayallerinin peşinde koşmalarını çok istiyorum. Bunun için de elimden ne geldiyse çabalıyorum. Down sendromlu çocukları olan diğer aileler de çocuklarını topluma çıkarsınlar. Onları eve hapsetmek doğru değil, topluma çıkararak onların içerisindeki öz güvenleri, sanatı, dışarı çıkarsınlar, içeride bırakmasınlar. Onlar bizlerden daha yetenekli. Onları dışarı çıkararak, kurslara getirsinler."

"Şarkıcı olmak gibi bir hayalim var"

Kursiyerlerden Can Babalık, kursa gelerek şarkı söylemeyi ve nota öğrendiğini söyledi.

Kurs öğretmenleriyle oluşturdukları "Güneş Gitar" grubuna elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Babalık, "İleride şarkıcı olmak gibi bir hayalim var. Önemli olan kendimi aşmam" dedi.

"Müzik, yaşam felsefem"

Kursiyer Talha Ahmet Erdem ise müzik denildiği zaman kendisi için akan suların durduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Müzik, yaşam felsefem. Burada arkadaşlarla birleşerek müzik sayesinde bir aile olduk. Müzikten öte İhsan ve Aslı hocamla birlikte burada konserler vererek, engelleri aşıyoruz."

Kaynak: AA