Çocuklardan hatalı araç süren ebeveynlerine kırmızı düdük

Kırıkkale'de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi hayata geçti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasında, trafik polisleri araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, "Çocuklarımızdan, baba veya anneleri emniyet kemeri takmadığında, hız veya kırmızı ışık ihlali yaptığında düdüğü öttürerek uyarmalarını istiyoruz" dedi.

"Çocukların etkisi çok fazla olacak"

Araç sürücülerinin de başlatılan projeden memnun olduklarını belirten Hacı Ömer Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu proje ile muhtemel trafik kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz. Bunun geçmişte güzel örnekleri var. Çocukların etkisinin çok fazla olacağını biliyoruz."

Aktürk, Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için önlem aldıklarını da belirtti.

Kırıkkale'nin ülkenin doğusu ile batısı arasında bir köprü olduğunu dile getiren Aktürk, şunları söyledi:

"Kırıkkale, 43 ilin bağlantı noktasında. Bayram tatili süresince günde 100 bin aracın kentten geçeceğini tahmin etmekteyiz. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla trafik akışını olumsuz etkileyebilecek kavşakları, transit geçişleri sağlayabilmek adına kapatacağız."

Kaynak: AA